Za prvi kraški skate park

Deska s kolesci in dobra mera domišljije oziroma dobre volje, drugega ni treba. Skateboard ali rolka je med mladimi od nekdaj zelo priljubljen konjiček. Veliko ljudi se zanj navdušuje tudi na Tržaškem, kar potrjujejo tudi na tem področju dejavna društva. Številni posamezniki tekmujejo tako na državni kot mednarodni ravni, navdušencem pa primanjkuje pravi prostor, kjer bi lahko dali duška svojemu športnemu talentu. Nastanek novega skate parka na Opčinah bi tako bil mnogim v veselje, so prepričani v vzhodnokraškem rajonskem svetu, kjer so z glasovi levosredinske večine in opozicije pretekli ponedeljek odobrili tozadevno svetniško pobudo.

Vložila jo je predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka), ki je že med volilno kampanjo prisluhnila željam nekaterih domačih športnikov, podpisal pa jo je še Andrej Rismondo (Zdaj Trst). V Trstu in okolici deluje več priznanih društev, ki lahko računajo na izkušene trenerje, je navedla. Njihovi člani tekmujejo tako na državni kot mednarodni ravni, tako da bi bil nov skatepark oziroma rolkarski poligon več kot dobrodošel.