Za ratifikacijo sprememb proračuna je še nekaj časa

V boljunskem gledališču je bilo danes vse nared za jutranje zasedanje dolinskega občinskega sveta, pa so ga upravitelji zadnji trenutek preklicali. »Občinski svet smo sklicali, ker je odbor v preteklih mesecih sprejel določene spremembe proračuna, ki so bile nujne. V roku 60 dni mora slednje ratificirati občinski svet, tako da je bilo treba zbrati svetnike, preden bi zakonski rok zapadel,« je pojasnil dolinski župan Sandy Klun. Sicer je medtem italijanski parlament preučeval možnost, da bi rok za ratifikacijo – glede na izredne razmere – podaljšal od 60 na 90 dni; senat je bil takoj za, poslanska zbornica pa je vprašanje obravnavala šele v četrtek. »Da ne bi tvegali neupravičene uporabe občinskega denarja, smo sklicali svet. Ko so se na predvečer napovedanega zasedanja o podaljšanju za dodatnih 30 dni pozitivno izrekli še vodje skupin v poslanski zbornici, pa smo sejo preklicali.«

