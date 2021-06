Za restavracijo divje odlagališče

Na državni cesti 202 v bližini Opčin se nahaja območje nekdanje restavracije Gigi Grill, ki je v zadnjih letih postalo pravo divje odlagališče. Novembra lani so karabinjerji z Opčin prijavili na prostosti 54-letnega moškega neapeljskih korenin z bivališčem v Trstu, ki je proti plačilu nudil čiščenje kleti in odvoz starih predmetov, nezaželen material pa je nato odvrgel ob cesti, prav na območje omenjenega lokala.

Gigi Grill je nekoč bila dobro obiskana restavracija, v devetdesetih letih pa nočni lokal s plesiščem na prostem, kjer se je v poletnih mesecih zbiralo veliko ljudi. Ponujali so zlasti jedi na žaru in domačo kuhinjo, kot je bilo razbrati z osvetljenega napisa »La cucina casalinga« nad vhodom.

Po prijavi je kazalo, da bodo območje očistili in zagradili. A nekdo se očitno vrača in tja odlaga kosovne odpadke. Poleg odsluženega pohištva so neznanci zapustili dele poškodovanih avtomobilov, pralne stroje, stare televizorje, gradbeni material in druge odpadke. V zaraščenem prostoru pa še stoji šotor nekdanje restavracije, kjer so vandali pustili svojo sled.

