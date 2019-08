Za šolo v Gropadi večdnevna demonstracija

Domačini iz Gropade se bodo koncesiji zoperstavili z večdnevno demonstracijo, v zvezi z opuščenimi slovenskami šolami pa je treba izdelati jasen načrt: to je v grobih obrisih zaključek javnega srečanja, ki so ga v sredo zvečer sklicali na sedežu Kulturnega društva Skala v Gropadi, da bi se dogovorili kako ukrepati v zvezi z enoletno koncesijo za rabo gropajskega šolskega poslopja, ki jo je Občina Trst dodelila italijanski zvezi za iskanje in reševanje FIRS.

»Gropajska šola, ki ima letos že 105 let, je za nas pravi spomenik, saj smo vsi hodili tja,« je poudaril predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi Carlo Grgič in dodal, da ta poteza ni napad le na Gropado in Padriče, ampak na celotno manjšino. »Pasji šoli ne nasprotujemo, dogovorimo se lahko za kak drug prostor, a naše šole ne damo. V njej si želimo nekaj, kar bo služilo naši krajevni skupnosti,« je še dodal in povabil vse, ki jim je usoda šole pri srcu, da se jutri (sobota) ob 10. uri udeležijo protestne demonstracije pred opuščenim šolskim poslopjem.