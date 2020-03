Za štirimi stenami z nasilnim moškim

Ostati doma, ko je ravno to najbolj nevarno. Izredni ukrepi proti širjenju novega koronavirusa so ženske, žrtve nasilja še bolj pahnili v osamljenost štirih domačih sten, ki še močneje dobivajo podobo strogo zastraženega zapora. »Kjer prebiva nasilje, je vsako najmanjše dejanje pod nadzorom. V takem položaju torej žrtvam ne uspe stopiti v stik z nami. Zabeležile smo tako bodisi zaznaven upad telefonskih klicev žensk, ki jim že pomagamo kot tistih, ki bi želele šele zaprositi za našo pomoč. Če po navadi nas vsak dan pokliče vsaj ena oziroma dve novi ženski, prejšnji teden pa smo jih skupno prejeli tri,« je v imenu centra proti nasilju Goap brez ovinkarjenja povedala Tatjana Tomičić.

Povedno je tako primerjati podatke: do 16. marca letos so zabeležili 53 novih klicev na pomoč, medtem ko jih je v istem obdobju lani bilo 72. Tako strokovnjakinja: »Podrobnejših podatkov nimamo, vendar dobro poznamo ciklus nasilja. Vsak stresni dejavnik lahko povzroči novo stopnjevanje.« Čeprav so se izredne zdravstvene razmere globlje zarezale v poslanstvo središča, so ženskam in njihovim otrokom na razpolago, kot je le mogoče. Sodelavke centra Goap odgovarjajo na telefonsko številko 040 3478778 ob ponedeljkih ter od četrtka do nedelje med 9. in 15. uro, ob torkih in sredah pa od 12. do 18. ure. Pisati pa jim je mogoče tudi po elektronski pošti (info@goap.it) ali družbenem omrežju Facebook. Tudi v teh nelahkih časih, ko se moramo nenehno prilagajati danemu stanju, žrtve nasilnih partnerjev niso same.

»V sodelovanju z Občino Trst, s katero imamo sklenjeno konvencijo, smo že na začetku marca, po prvi vladni uredbi bile prisiljene zapreti vrata centra za širšo javnost. Pogovori z žrtvami se nadaljujejo po telefonu. Če so še doma s partnerjem, jih mi ne kličemo, ker bi jih tako izpostavile tveganju. Počakati moramo, da nas pokličejo one, ko se ven odpravijo po nakupe ali na delovno mesto, če ne delajo na domu. Na žalost morajo glede tega same izbrati najbolj ugodno rešitev. Na našem sedežu so sicer za morebitne pogovore in pomoč v živo ostale tri zaposlene,« je še razložila sogovornica. Izpostavila je še, da novih posameznic ne smejo sprejemati v zatočišča. V slednjih pa ostajajo le ženske, ki so jih sprejeli pred izbruhom epidemije.

»Ko položaj to zahteva, seveda v igro vskoči policija. Prejšnji teden so na primer priskočili na pomoč ženski. Na začetku smo mislili, da bi jo namestili v hotel. Potem pa so poskrbeli, da so od stanovanja oddaljili nasilnega moškega,« je povedala Tatjana Tomičić. Hotel je v času koronavirusa postal izhod v sili, vendar se dobro zavedajo, da tega stroška ne bodo uspeli dolgo kriti. Prijateljica in podpornica jim je tako ponudila prazno stanovanje, v katero se lahko v najhujši stiski zateče ženska (tudi z otrokom). Katerakoli oblika tovrstne pomoči je dobrodošla: kdorkoli razpolaga s praznimi prostori, naj se javi, pozivajo predstavnice združenja Goap. Krile bodo žive stroške, če pa ne bo treba plačevati najemnine, bodo seveda lažje botrovale težkemu obdobju.