Za tuje mladoletnike prilagodili tri objekte

Vprašanje mladoletnih tujih državljanov brez spremstva terja nujne odgovore. Tržaški občinski odbornik za socialno politiko Carlo Grilli je Primorskemu dnevniku zagotovil, da občinski upravi uspeva za zdaj z dobro mero požrtvovalnosti še kljubovati položaju. Ni pa skrival zaskrbljenosti. Če bo število prihodov migrantov, ki po balkanski poti pripešačijo v Trst, še naprej tako visoko kot v zadnjem obdobju, bo zelo težko zadostiti zahtevnim razmeram.

»V času novega koronavirusa morajo namreč ob prihodu v Italijo prestati obvezno dvotedensko karanteno v primerno urejenih prostorih. Ne moremo namreč tvegati, da pravkar dospele mlade namestimo v sprejemna središča z drugimi gosti,« je razložil Grilli. Na osnovi ustaljenih sodelovanj so v ta namen prilagodili tri objekte, in sicer paviljon Ralli v svetoivanskem parku, nek hotel ter turistično kmetijo na Krasu. Poskrbeli pa so tudi za četrti objekt, kjer bi lahko prestajali samoizolacijo. »Trenutno na Tržaškem in v širši okolici skrbimo za 320 mladoletnih tujcev brez spremstva, ki so nastanjeni v različnih ustanovah. Ponavljam, da smo razmeram sedaj kos in zadevo obvladujemo. Sedanji trend pa vzbuja skrb, da v prihodnje tem mladim ne bi uspeli več pomagati,« je še dejal.

