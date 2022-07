Za učinkovitejši javni prevoz med Slovenijo in Italijo

Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju in izboljšanje čezmejnih storitev javnega prevoza med Slovenijo in Italijo ter uskladitev postopkov uradov za promet. To sta glavna cilja projekta Fortis, ki so ga včeraj dopoldne predstavili v prostorih Srednjeevropske pobude v Trstu. Dvoletni projekt, ki se je zaključil februarja letos, je stal nekaj več kot 760.000 evrov, financirala ga je Evropska unija preko projekta Interreg.

Projekt se je v večji meri ukvarjal z raziskovanjem možnosti bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo na področju javnega prevoza; sestavljen je bil iz vrednotenja in analize možnosti, preizkusa petih pilotnih dejavnosti, promocije ter spodbujanja institucionalnega sodelovanja in sprejemanja skupnih rešitev.Kot je dejal vodja projekta, Tržačan Peter Canciani, so se v dveh letih ukvarjali s petimi pilotnimi dejavnostmi, in sicer z razširitvijo storitve javnega prevoza med Miljami in Koprom, ustanavljanjem čezmejnega javnega prevoza med Trstom in Koprom, preučevanjem evropskih primerov dobrih praks čezmejnih storitev javnega prevoza na morju, študijem možnosti uvedbe čezmejne enotne avtobusne vozovnice ter pripravljanjem skupnih smernic za lajšanje upravnih praks in postopkov na uradih za promet.