Za umazane plenice na pločniku bo plačal 1800 evrov kazni

Vreče z umazanimi plenicami je puščal kar na pločniku pred zabojnikom, pri čemer pa ni računal, da jih bodo preluknjali galebi med iskanjem hrane. Iz vreč so se tako na pločnik usule umazane plenice, ki so ga pomazale, svojo vlogo pa so prav gotovo opravili tudi dež, burja in nenamerno teptanje mimoidočih. Prebivalci so se obrnili na lokalne policiste, ki so storilca po temeljiti preiskavi izsledili. Ugotovili so, da je vrečo smeti trikrat pustil na pločniku, ne da bi jo odložil v zabojnik, za kar so mu naložili trikrat po 600 evrov kazni, kot to predvideva občinski pravilnik. Odlaganje smeti na pločnik in ne v zabojnik je namreč nezakonito.