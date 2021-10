Za uvod čarovniška zabava za najmlajše

»Ponosni smo, da je za nami kar 40 sezon otroških in mladinskih predstav. Več generaciji nosi v sebi otroške spomine na naše gledališče,« je Livia Amabilino, predsednica tržaškega stalnega gledališča La Contrada, uvedla predstavitev nove sezone predstav za otroke in mlade 2021–2022. Ob njej je Enza De Rose, igralka in odgovorna za ponudbo za najmlajše, pristavila, da je povpraševanja in želje po ponovnem obisku gledališke dvorane veliko: »Še pred predstavitvijo sezone je abonma vpisalo več kot 500 otrok, dve šoli in petdeset učiteljev. Zamislili smo si sezono, ki v sebi nosi sporočilo spoštovanja do okolja in trajnostnega razvoja. Ponudili pa bomo tudi novo domačo produkcijo La regina delle nevi (Snežna kraljica).«

Predstave za otroke in mladino bodo na odrih gledališča Bobbio in Dei Fabbri. Šolam bo namenjen štirideseti niz predstav A teatro in compagnia (ob ponedeljkih in torkih dopoldne), že 31 let pa se vsako sezono vrstijo tudi nedeljske pravljice iz niza Ti racconto una fiaba, ki se bodo pričele 14. novembra (in nadaljevale do 27. marca 2022). Ob domači Snežni kraljici bo na obeh odrih zaživelo 13 predstav s ponovitvami.

Sezono bo jutri od 17.30 uvedla čarovniška zabava s predstavo Dolcetto o scherzetto, ki jo v gledališču v Ulici dei Fabbri za najmlajše pripravlja Daniela Gattorno.

Nov niz sladkih predstav (Fiabe dolci) bo otroke povabil tudi v nove prostore. Med 27. novembrom in 11. decembrom bodo namreč igralci zasedli oder dvorane Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča. Kokoška Antonia in drugi priljubljeni liki bodo kratkočasili otroke in jim postregli tudi s sladkimi bomboni.

Sladek bo tudi obisk gledališča Dei Fabbri 13. in 20. novembra, kjer bodo predstavljene zgodbe govorile predvsem o lizikah in čokoladi, nosile pa tudi globlje sporočilo ob svetovnem dnevu otrokovih pravic. V sodelovanju z združenjem A.B.C.Burlo in tržaško pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo bodo otrokom predstavili pustolovščine iz knjige Nella foresta veramente scura. Storie di avventure, cicatrici e coraggio, za katere so poskrbeli mladi pacienti te bolnišnice. Več informacij je na voljo na elektronskem naslovu teatroragazzi@contrada.it in na telefonski številki 040 948471.