Za uvod Slofesta odprtje naselja in dogodki za šole

Z odprtjem naselja Slofest na Trgu sv. Antona novega se jutri začenja Festival Slovencev v Italiji, ki bo do nedelje ponudil zelo pester spored dogodkov. Debate, predstave, vodeni ogledi, dejavnosti za najmlajše bodo popestrili dogajanje pod šotorom in v bližnji okolici, saj bo letos posebna pozornost namenjena spoznavanju tudi drugim narodnostnim skupnostim, ki zgodovinsko prebivajo v Trstu. Slofestovo dogajanje bodo ob 9. uri uvedle dejavnosti za šolarje, ki jih že tradicionalno prirejajo Taborniki rodu Modrega vala, Slovenska zamejska skavtska organizacija, Sklad Mitja Čuk, Narodna in študijska knjižnica ter Založništvo tržaškega tiska. Ob 10. uri je v Tržaškem knjižnem središču predvideno odprtje razstave Ljubezen v nas, ki jo prireja Sklad Mitja Čuk.

Popoln spored je na voljo na spletni strani slofest.zskd.eu, med jutrišnjimi dogodki velja spomniti še na predstavitev dveh knjig, Shranili smo jih v bančah (17.30, prireja SKD Planika iz Kanalske doline) in 50 let ZSŠDI (18.30, prirejata ZTT in ZSŠDI). Ob 20.30 pa je predviden slavnostni koncert Da jo ljubim v izvedbi orkestra Glasbene matice FJK.

Posebno pozornost bodo Slofestu posvetili tudi mediji, začenši z Deželnim sedežem RAI in Primorskim dnevnikom, ki sta med medijskimi pokrovitelji prireditve. V naselju bo deloval radijski studio, iz katerega bo v živo oddajal radio Trst A – danes ob 11. uri Studio D z Barbaro Ferluga in Živo Pahor (ob 16. uri je predvidena tudi projekcija njenega dokumentarca TRST, 5 življenjskih zemljevidov), od 15. ure pa Boomerang z Jarijem Jarcem, Matejem Nadliškom in Katerino Pertot. V kiosku Primorskega dnevnika pa boste izvedeli vse o novi digitalni izdaji našega časopisa in novi brezplačni aplikaciji za vaše mobilne telefone in tablice.

Danes poklon Beethovnu

Zadnji tržaški preddogodek Slofesta pa bo danes ob 19. uri v Kulturnem domu (Ul. Petronio 4) izzvenel kot preplet glasbe in besede ob 250-letnici rojstva Ludwiga van Beethovna. Pod naslovom Poklon Beethovnu bodo nastopili pianisti Luca Sacher, Tomaž Simčič in Max Zuliani, glasbenica Tamara Stanese in muzikolog Ivano Cavallini. Dogodek prirejajo Društvo slovenskih izobražencev, Glasbena matica FJK in Slovenski klub v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem in Slofestom.

Vstop na vse prireditve je prost. Za udeležbo na dogodkih v šotoru in vodenih ogledih je obvezna predhodna prijava na (+39) 3497068110 ali pri info točki. Število mest je omejeno.