Za več pasjih parkov

Po cestah, parkih in trgih tržaške občine se vsak dan sprehaja več kot 22 tisoč hišnih ljubljenčkov. V središču mesta in predmestju psi potrebujejo svojih nekaj minut sprostitve, igranja na prostem in raziskovanja domače okolice.

Gibanje Zdaj Trst je zato vsem rajonskim svetom poslalo predlog o ureditvi vsaj enega pasjega parka v vsaki mestni četrti, v središču in kraških vaseh, kjer je to potrebno. Na območjih bi se lahko živali prosto sprehajale, igrale in opravile vse potrebe, katerim se morajo zdaj občanke in občani izogibati ob vsakem drugem koraku na skoraj vseh mestnih pločnikih. Tudi v parkih morajo sicer gospodarji pobrati pasje iztrebke. »Na občinskem ozemlju že obstajajo pasji parki, a samo eden je urejen po pravilih, ki jih tak prostor zahteva,« je na včerajšnjem srečanju z novinarji povedala občinska svetnica Giulia Massolino. S predsednico petega rajonskega sveta Michelo Novel, svetnikom Federicom Zadnichem in s črnodlakim Bloomom je srečanje sklicala pred parkom Marije Bernetič v Ulici Montecchi pri Sv. Jakobu, kjer se namreč ob otroških igralih uradno nahaja območje za pse, čeprav ne ustreza predvidenim zahtevam. Ograja, ki območje omejuje, je zelo nizka. Čez njo lahko vsak štirinožec skoči do otroških igral. Pipa z vodo je nameščena na delu parka za otroke. Tla so neprimerna in nikjer ni klopi ali koša za pasje iztrebke. »Prebivalci si želijo boljših življenjskih pogojev zase in za svoje ljubljenčke. Območja za pse bi lahko uredili v parkih Basevi in Bazzoni, za katera so prebivalci okolice že zbirali podpise, pa tudi dostojno opremili že obstoječe v Ulici Montecchi in Ulici Veltro. Tu je stanje celo nevarnejše kot pri Sv. Jakobu, saj na strani Ul. Carnaro ni ograje in psi lahko prosto skočijo na cesto,« je dejala predsednica. Gibanje je občini v predlogu namignilo, naj v predračun vključi 300 tisoč evrov za ureditev šestih pasjih parkov v petem rajonu (to so parki Marije Bernetič, Basevi in Bazzoni, Ul. Oriani, vrt vile Engelman in zelenica v Ulici Veltro).

»V mestu je premalo zelenih območij. Parki so premajhni, a nekatere zelenice so primerne za pasji park,« je prepričan Zadnich. Gibanje med drugim predlaga, da bi v pasjih parkih redno prirejali izobraževanje za lastnike psov, ki so očitno v mestu pozabili na osnovna pravila sobivanja in oliko, saj preštevilni gospodarji psa nimajo na povodcu, kjer je to obvezno, drugi pa pasje iztrebke prepogosto pustijo na ulici, včasih celo zavite v plastično vrečko.