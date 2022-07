Za večjo varnost pešcev

V Ulici Marchesetti, ki je bila v preteklosti prizorišče hudih prometnih nesreč, v katere so bili vpleteni pešci, so pred kratkim zaključili dela za preureditev tamkajšnjih prehodov za pešce, s katerimi si tržaška občina prizadeva za izboljšanje prometne varnosti. Na cestišču stoji po novem več otokov za pešce. Odpravili so arhitekturne ovire in nadomestili dele asfalta s tlakovanimi tlemi v pomoč slepim in slabovidnim osebam. Pločnike v slabem stanju so ponovno asfaltirali.

Na območju med ulicama Marchesetti in San Pasquale, kjer je pred petimi leti petnajstletna Giulia Buttazzoni med prečkanjem ceste izgubila življenje, so zgradili štiri varnostne otoke, premestili so dve avtobusni postaji in ju postavili na varnejše mesto, kjer bodo avtobusi imeli po novem tudi več prostora za postanek. Pred poslopjem Visoke šole za management (MIB) so uredili nov pločnik. Preuredili so tamkajšnji promet, ponovno so tudi asfaltirali območje križišča in del Ulice San Pasquale.