Policisti so minulo noč v Ul. Teatro Romano ustavili 24-letnega moškega, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja - sploh ni opravil vozniškega izpita - in pod občutnim vplivom alkohola. Policiste, ki so ga ustavili, je med drugim hudo žalil. Avtomobil, čigar lastnik je sedel zraven voznika, so zasegli, odvzeli pa so mu tudi prometno dovoljenje. Voznika so ovadili.