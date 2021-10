Za volanom z lažno vozniško, potnik pa s ponarejenim dokumentom

Lokalni policisti so ovadili dva moška, ki sta jim nudila lažne osebne podatke. Eden od dveh je vozil avtomobil z lažnim vozniškim dovoljenjem.

Med nadzorovanjem prometa v Istrski Ulici z napravo Targasystem so lokalni policisti ugotovili, da je mimo pripeljal mercedes brez opravljenega izrednega tehničnega pregleda, ki ga je odredil urad za promet. Avtomobil so ustavili, voznika in potnika pa vprašali za dokumente. 26-letni voznik E.H. jim je pokazal vozniško dovoljenje, 25-letni potnik D.G., ki ni imel pri sebi dokumenta, pa jim je pokazal fotografijo domnevnega dokumenta, shranjeno v mobilniku, pri čemer so lokalni policisti posumili, da je fotografija povsem različna od njegovega obraza.

Vozniško dovoljenje so preverili z napravo Smartfad in ugotovili, da gre za ponaredek. Lokalni policisti so voznika in potnika prepeljali v kasarno, kjer so potrdili, da gre za lažno vozniško dovoljenje in so tudi ugotovili istovetnost potnika, pri čemer so ugotovili, da nima dovoljenja za začasno bivanje.

Oba so ovadili zaradi nudenja lažnih osebnih podatkov, voznika tudi zaradi ponarejanja dokumentov, potnika pa zaradi kršitve zakona o migracijah. Vozniku so naložili tudi tri globe, in sicer zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja, zaradi neopravljenega izrednega tehničnega pregleda in zaradi neustreznosti vozila, mercedes je namreč vozil z močno poškodovanim vetrobranom.

Lokalni policisti so istega dne z napravo Targasystem izsledili tudi petnajst vozil brez opravljenega tehničnega pregleda.