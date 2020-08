Za volitve je še vse odprto

V medijskem poročanju je v zadnjem času v glavnem govor o pandemiji koronavirusa, vendar v Trstu že poteka volilna kampanja – še zlasti prek socialnih omrežij – za obnovo občinskega sveta in izvolitev novega župana. Občani bodo namreč junija poklicani na volišča, v levi in desni sredini pa že potekajo pogovori in se snujejo možne koalicije. Če je po eni strani župan Roberto Dipiazza že najavil, da namerava ponovno kandidirati, so v desni sredini še nekatera trenja, še zlasti v Ligi in desničarski stranki Fratelli d’Italia.

Leva sredina je po drugi strani v začetku julija najavila, da se zavzema za to, da bi se na prihodnjih volitvah s skupnim županskim kandidatom – ta naj bi bil Francesco Russo, čeprav bo marsikaj odvisno od njegovega zdravstvenega stanja – predstavila čim širša enotna koalicija, kot je to za Primorski dnevnik povedala pokrajinska tajnica Demokratske stranke (DS) Laura Famulari. Ta je dodala, da se nameravajo pogovarjati »z vsemi strankami opozicije«, torej tudi z Gibanjem petih zvezd (G5Z). Nekdanji županski kandidat G5Z Paolo Menis – ki bi lahko med drugim ponovno kandidiral – je v tej zvezi takrat razložil, da se glede na notranja pravila G5Z na lokalni ravni lahko poveže samo z občanskimi listami. Zadeve pa so se zdaj premešale, saj so se pravila spremenila. Pripadniki G5Z so namreč prejšnji teden z glasovanjem prek spletne platforme Rousseau potrdili tako možnost tretjega mandata za župane in občinske svetnike iz vrst gibanja (in s tem omogočili ponovno kandidaturo Virginie Raggi za župansko mesto v Rimu), obenem pa so podprli možnost zavezništva s političnimi strankami tudi na lokalni ravni. Za zdaj sicer kaže, da je v Trstu še vse odprto.

Za oceno o glasovanju in morebitnih učinkih na prihodnje občinske volitve smo vprašali tako Famularijevo kot vodjo svetniške skupine G5Z v občinskem svetu Eleno Danielis.