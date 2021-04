Za zapahi po trinajstletnem begu

Karabinjerji iz Nabrežine so na linijskem avtobusu, ki iz Romunije vozi v Španijo, izsledili in aretirali 34-letnega romunskega državljana, ki je bil trinajst let na begu.

Leta 2007 je na železniški postaji v Rimu skupaj s pajdaši oropal japonskega turista. S silo so mu vzeli torbico in fotografski aparat, pri čemer je padel na tla. Identiteto storilcev, ki so pobegnili, so preiskovalci ugotovili s pomočjo posnetkov nadzornih kamer. Sodišče iz Rima jih je obsodilo na triletno zaporno kazen. Toda o njih ni bilo ne duha ne sluha. Minuli večer so karabinjerji iz Nabrežine prestregli enega od storilcev. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo prestal kazen.