Za zdaj le filmske projekcije

»Po več kot dvomesečnem zaprtju bo končno lahko spet kultura na sporedu izven domačih ekranov.« Tako se novega začetka veselijo pri Kosovelovem domu v Sežani. Medtem ko morajo v Italiji gledališča in kinodvorane za ponovno odprtje po napovedih počakati še do 15. junija, se bodo vrata sežanskega kulturnega hrama skladno z omejitvami in previdnostnimi ukrepi proti širjenju okužb z novim koronavirusom ponovno odprla danes. Za zdaj bodo stekle vsekakor le filmske projekcije.

»Kino je v tem trenutku najbolj varna oblika kulturne ponudbe. Z njim lahko takoj začnemo, ker filme že imamo na zalogi in smo prostore primerno uredili,« je razložila direktorica Nina Ukmar. Spomnila je obenem, da bodo lahko zaenkrat sprejeli le 45 gostov, ki jih bodo posedali narazen in v vsako drugo vrsto.