»Za zrušitev strehe bazena je lahko več vzrokov«

Ponedeljkova nenadna zrušitev strešne kupole in dela strehe bazena Acquamarina na tržaškem nabrežju je širši javnosti pustila sosledje odprtih vprašanj. Tragediji smo se izognili. Na dlani pa je več zagonetk, ki nimajo še jasnega odgovora.

Gradbena inženirka Ljuba Sancin – ki je bila štiri leta zaposlena pri slovenskem podjetju v Ljubljani in trenutno opravlja doktorat na tržaški univerzi s posebnim poudarkom na protipotresnih stavbah – je razložila, da je lahko vzrokov za tovrstno zrušitev več. »Lahko je prišlo do napake pri projektiranju. Je pa tudi res, da je na tistem območju veliko soli v zraku. Zgradba se torej lahko hitreje obrabi. Morda so nekateri elementi zarjaveli,« je pojasnila 34-letna izvedenka. Lahko se zgodi, da se uporabljajo materiali, ki so neprimerni za določeno okolje, kot je na primer obalni pas oziroma lokacija ob morju. Zakonodajo je sicer na tem področju ocenila kot zelo podrobno in izčrpno.