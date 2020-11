Tržaški karabinjerji so v sobotnih popoldanskih urah prejeli več obvestil o tem, da naj bi se v nekem baru v bližini tržaškega hipodroma zbralo več ljudi. Na kraj so se odpravile tri patrulje. Karabinjerji so ugotovili, da se je za spuščenimi roletami bara odvijala prava »fešta«, ki se je je udeležilo kakih deset oseb. Udeleženci nedovoljene zabave bodo morali plačati kazen, prav tako lastnik bara, ki mu je bilo poleg globe odrejeno tudi nekajdnevno zaprtje lokala.