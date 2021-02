V križišču med Ul. Manzoni in Ul. Gambini je danes mlajši moški severnoafriškega porekla zabodel 25-letnega maroškega državljana. Slednjega so s težjimi poškodbami prepeljali v bolnišnico. Storilec je pobegnil, njegov beg pa je trajal le slabo uro, saj so ga karabinjerji izsledili v Ul. Gioia pri železniški postaji in ga odvedli v kasarno. Vzroki nasilnega dejanja za zdaj še niso znani in jih preiskujejo karabinjerji.