Začel se je znanstveni forum Esof2020

Trst bo do nedelje evropska prestolnica znanosti. V tržaškem starem pristanišču se je uradno začel evropski forum znanosti Esof2020, ki poteka pod vtisom pandemije novega koronavirusa, zato poteka več dogodkov na daljavo, obiskovalcev pa je manj kot sicer. Predavanja na različne teme so se začela že dopoldne (na primer o raku in covidu-19, trajnostnem gospodarjenju z vodo, tesni povezavi med čebelami in razvojem človeštva, okolju prijaznem modnem oblikovanju, raziskovanju morskega sveta, znanstveno strokovnem znanju in povpraševanju po tehnologiji), slovesni del pa sledi popoldne.

Ob navzočnosti številnih ministrov (Italijo zastopa minister za znanost in univerzo Gaetano Manfredi), vrhunskih znanstvenikov in kardinala Pietra Parolina, vatikanskega državnega tajnika, so prerezali trak, zdaj pa poteka uradno odprtje. Kardinal Parolin je dejal, da »znanost in vera si ne stojita nasproti in nista niti konkurenta, ampak dve sredstvi, ki nam pomagata pri približevanju in spoznavanju resnice«.

Program in informacije o prijavah na dogodke so na voljo na spletni strani www.esof.eu.