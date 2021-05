Začela je kričati, tat pa je zbežal

Neznani moški je v noči na torek, 18. maja, okoli 1.30 povzročil preplah v Zgoniku, s tem da se je vtihotapil v hišo priletne krajanke. Nameni najbrž niso bili najbolj nedolžni in nesebični, vsekakor neznancu, kateremu je dostop v hišo in na koncu v spalnico omogočilo tudi dejstvo, da vhodna vrata niso bila zaklenjena, ni uspelo vzeti ničesar: lastnica se je namreč zbudila in ob pogledu na temno pojavo v spalni sobi tudi prestrašila in začela kričati, tako da je nepridiprav zbežal.

Širša javnost je za dogodek izvedela preko družabnega omrežja Facebook, kjer je druga zgoniška krajanka in soseda prizadete gospe objavila zapis o dogodku s pozivom k pozornosti. Sama je v zadnjih dveh tednih bila po lastnih besedah že dvakrat verjetno deležna nočne »pozornosti« nezaželenih obiskovalcev, ki naj bi se mudili na njenem vrtu, zaradi česar je psica, ki je ponoči po navadi v hiši, začela tako močno lajati, da se je zbudila, hrup pa je zbudil še drugo krajanko.

Neznani obiskovalec naj bi bil suh moški visoke postave (približno 180 cm), ki naj bi se bil pred časom na podlagi nekaterih pričevanj mudil tudi v Trebčah in Ricmanjih. O zadnjih dveh primerih nabrežinski karabinjerji sicer niso seznanjeni in preiskujejo samo dogodek v Zgoniku, vsekakor pozivajo k večji previdnosti in budnosti. Prvi korak bi lahko bil že ta, da bi zlasti ponoči zaklepali vhodna vrata hiš.