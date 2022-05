Začela se je Majenca

Končno se je v Dolino vrnil težko pričakovani praznik, ki vsako leto v maju osrečuje tako vaško skupnost kot številne obiskovalce. Mogočni maj bodo v Dolini dvignili danes ponoči, v vasi pa je bilo včeraj po dveletnem premoru že živo, saj se je uradno začela Majenca. Vaške tradicije, ki ponuja priložnost za prijetno druženje, ni skalilo muhasto vreme.

Prvi dogodek je bilo odprtje razstav domačih likovnikov na sedežu SKD Vodnik ter razstave del Eugenia Pancrazija Življenje posvečeno umetnosti na stari pošti. Zaradi vlažnega vremena pa je nagrajevanje olj in vin potekalo v Sprejemnem centru Doline Glinščice v Boljuncu. Ob navzočnosti župana Sandyja Kluna in člana deželne vlade Pierpaola Robertija je bilo na vrsti nagrajevanje 66. občinske razstave vin in 25. občinske razstave ekstradeviškega oljčnega olja, pa tudi 18. tekmovanje »L'olio di Muggia« ter 11. pokrajinsko tekmovanje ekstradeviškega oljčnega olja.

Pokrajinsko tekmovanje ekstradeviškega oljčnega olja, ki ga prirejata Občina Dolina in združenje OLEA v sodelovanju z Občino Milje, se je začelo 15. aprila v centru Anton Ukmar pri Domju z degustacijo vzorcev. Žirijo so vodili predstavniki OLEA, garant je bil dolinski občinski odbornik Antonio Ghersinich. Na tekmovanje se je prijavilo 11 poklicnih ter 12 amaterskih proizvajalcev iz različnih občin na Tržaškem. Med proizvajalci je bil najboljši Boris Pangerc s 84,4 točke, za njim sta se uvrstila kmetija Scheriani (83,6) in Rado Kocjančič (83). Med amaterji je prvo mesto z 92 točkami zasedel Erik Petaros, sledila sta Silva Salvi (90,5) in Marina Bologna (86,1). Pangerc in Petaros sta tako osvojila tudi dolinsko občinsko tekmovanje, Scheriani in Bologna pa miljsko.

Med belimi vini so na 66. razstavi vin s prvim mestom (med 15 udeleženci) nagradili vitovsko kmetije Roka Ote, na stopničke sta stopila še Karmen Milena Graziola in Davorin Bandi. Med rdečimi vini je bila prva kmetija Andrej Kosmač, drugi in tretji (med 11 sodelujočimi) sta bila Marino Zobin in Igor Berdon.

Danes popoldne bodo na vrsti vodene degustacije olja v Torkla oil baru, zvečer pa bo postavljanje maja spremljala godba iz Saleža.