Začeli soditi zdravniku, ki je obtožen devetih ubojev

Tržiški zdravnik Vincenzo Campanile, ki naj bi med novembrom 2014 in januarjem 2018 namerno povzročil smrt devetih huje bolnih in terminalnih pacientov, je na zatožni klopi. Danes dopoldne se je na sodišču v Trstu začel proces, na katerem se zagovarja tudi zaradi ponarejanja zdravniških listin. Obtoženec, ki je sicer na prostosti, ni bil prisoten. Proglaša se za nedolžnega. Sodniku Giorgiu Nicoliju, prisedniku Francescu Antoniju in poroti je njegovo stališče predstavil odvetnik Alberto Fenos. Za paciente ni bilo več pomoči, ostajala je le sedacija, te pa kodeks zdravniške etike ne prepoveduje. Skratka, hotel naj bi jim le olajšati zadnje trenutke na tem svetu.

Tožilki Cristina Bacer in Chiara De Grassi sta med daljšo preiskavo zbrali več dokazov, da naj bi 49-letni anestezist tržaške službe 118, ki ga je nato zdravstveno podjetje Asuits (danes Asugi) odslovilo, namenoma vbrizgaval smrtonosno mešanico pomirjeval, zlasti propofola, pa tudi morfija in drugih podobnih zdravil. Šlo je za od 75 do 90 let stare onkološke in druge bolnike, ki se jim je zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo in so jim morali na pomoč priskočiti z reševalnim vozilom. Vsi naj bi bili med vbrizgom nezavestni.

Sodišče bo za primer Campanile predvidoma zasedalo vsaka dva tedna, v sodni dvorani se bo zvrstilo več kot šestdeset prič, 30. aprila bo na vrsti prvih pet s seznama tožilk.