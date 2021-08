Začeli z betoniranjem viadukta Glinščica

Na enem od gradbišč bodočega drugega tira železnice med Divačo in Koprom so danes začeli z betoniranjem prvih 100 od skupno 215 metrov viadukta Glinščica. Pri tem so morali biti pozorni tudi na zunanjo temperaturo, ki ni smela presegati 29 stopinj Celzija, kar je bilo danes tudi izpoljnjeno, je povedal generalni direktor družbe 2TDK Pavel Hevka. Napovedal je tudi, da bo objekt zgrajen v roku, jeseni naj bi dogradili še servisne cevi, po novem letu pa zaključili dela na glavnih ceveh. V sklopu del, ki bodo verjetno končana že ponoči, bodo vgradili 1000 kubičnih metrov betona, nato pa bosta sledili še dve fazi.

