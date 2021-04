Začelo je snežiti (foto in video)

Dež se je zjutraj ob vdoru mrzlega severnega zraka tudi na Kraški planoti in v višjih predelih Trsta spremenil v sneg. Na Tržaškem povečini zmerno do močno sneži, jakost padavin je precejšnja, zato se ponekod že nabira tanjša snežna odeja. Temperatura se je začela spuščati, v prihodnjih urah se bo ohladitev stopnjevala. Burja se bo okrepila, najmočnejši sunki v Tržaškem zalivu bodo dosegali hitrost do okrog 100 kilometrov na uro ali malo čez. V popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo. Padavine bodo oslabele in ponehale. Živo srebro se bo marsikje spustilo pod ničlo.