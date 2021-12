Začelo se je cepljenje otrok

V cepilnem centru na četrtem pomolu so cepili prve otroke med 5. in 11. letom starosti. Na prvi cepilni dan se je naročilo 300 otrok, cepilno kampanjo pa so v centru, ki so ga ponovno odprli ravno danes in ga okrasili z balončki pisanih barv, vodili otroški zdravniki pediatrične klinike Burlo Garofolo. Ti bodo jutri navzoči v Vidmu, v ponedeljek v Pordenonu, potem pa bo cepljenje otrok potekalo tako kot cepljenje druge populacije. Cepivo bodo vbrizgavali različni zdravstveni delavci.

Naloga pediatrov iz bolnišnice Burlo Garofolo je bila danes odgovarjati na dileme staršev in razpršiti še zadnje njihove dvome. Izkazalo se je, da so starši, ki so se odločili prvi dan cepiti otroke, prepričani v svojo odločitev in da dvomov o cepivu nimajo. Prve otroke so začeli cepiti ob 9. uri zjutraj, zadnjega pa bodo cepili ob 19. uri. Danes je bilo naročenih 300 otrok, zdravstveniki pa so cepili v povprečju 30 otrok na uro. »Družine, ki smo jih sprejeli danes nimajo pomislekov. V cepivo popolnoma zaupajo, pogumni pa so tudi malčki, saj se igel ne bojijo, nihče ni potočil niti ene solze. Naša prisotnost je danes skoraj odveč, saj nam skoraj ni bilo treba odgovarjati na dileme. Delo poteka izredno hitro in brez zapletov,« je povedala sanitarna direktorica Burla Paola Toscani.