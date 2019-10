Začenja se cepljenje proti gripi

Danes zdravstveni delavci začenjajo s cepljenjem proti sezonski gripi. Čeprav se sezona gripe zdi še daleč, je le pravočasno cepljenje najbolj učinkovita zaščita pred gripo, cepljenje pa je treba opraviti vsako leto znova, najbolje še pred sezono prehladnih obolenj, trdijo epidemiologi, ki se v zadnjih letih ukvarjajo z vedno bolj množičnimi epidemijami.

Dežela FJK se je na letošnjo zimsko sezono pripravila dobro, saj je naročila 250 tisoč doz cepiva, kar pomeni 50 tisoč doz cepiva več kot lani, za vse skupaj pa je porabila 1,5 milijona evrov. V oglaševalski kampanji, ki je tudi v slovenskem jeziku, opozarja, da je cepljenje proti gripi še zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke in nosečnice. Cepljenje je priporočljivo tudi za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, še posebej to velja za zdravstvene delavce ter druge nujne službe.