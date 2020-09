Začenja se novo šolsko leto

Jutri se bo začel pouk tudi v večini večstopenjskih šol na Tržaškem. Zato smo se ponovno nekoliko poglobili v številke in pogledali, koliko vrtčevskih otrok, učencev in dijakov bo letos prestopilo šolski prag. Slika šolske populacije je zelo podobna lanski.

Na Tržaškem bo slovenske vrtce v petih večstopenjskih šolah obiskovalo 399 otrok, lani je bilo teh nekaj manj, 390. Pri vrtcih je razlika predvsem v tem, da so ukinili eno sekcijo v Škednju. V isti stavbi sta namreč domovala vrtec Škedenj in Sv. Ana, ki sta bila ločena na dve sekciji, letos pa bo tam samo en oddelek. Sicer se število otrok obeh vrtcev ni veliko spremenilo: lani je vrtec tam obiskovalo 21 otrok, letos pa jih bo 20, razlika pa je v tem, da je bilo lani v obeh vrtcih 7 malčkov (prvih letnikov), letos pa jih bo 4. Največji porast vpisov beležita vrtec v Mavhinjah in na Opčinah, kjer bo letos 11 (lani 3) oziroma 22 (lani 13) malčkov.

Osnovne šole bo letos obiskovalo 879 otrok, lani pa jih je bilo nekaj več, in sicer 891. Nobena šola sicer ne beleži velikega porasta oziroma velika padca vpisov. Razveseljivo je predvsem dejstvo, da je v osnovnih šolah več prvošolcev kot v lanskem letu; v 1. razred bo šlo 173 učencev, medtem ko jih je bilo lani 10 manj, in sicer 163. Porast v 1. razredu beležijo šola v Nabrežini (8 učencev, lani 4) in na Katinari (17, lani 8).

Na srednjih šolah pa je prišlo do manjšega upada vpisov. V prvem razredu bo letos 146 dijakov, lani pa jih je bilo 160. Proti toku gresta sicer srednja šola v Dolini (kjer je bilo lani 23 prvošolcev, letos pa jih bo 31) in v Nabrežini, kjer jih je bilo lani 19, letos pa 28. Na vseh srednjih šolah pa se bo učilo 480 dijakov, medtem ko jih je bilo lani 486.

Naj ob teh številkah še dodamo, da se število vpisanih učencev in dijakov stalno spreminja, na kar so nas opomnili tudi v tajništvih večstopenjskih šol. Dejali so, da so nekateri učenci nekaj dni pred začetkom pouka še v fazi prepisovanja na drugo šolo.