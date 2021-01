Začenja se obetaven Tržaški filmski festival

Underground bosankega režiserja Emirja Kusturice je film, ki bo drevi uvedel že 32. Tržaški filmski festival. Program festivala, ki bo letos (do 30. januarja) zaradi ukrepov za omejitev širjenja virusa potekal na spletu, je obetaven, postregel bo s številnimi filmi in koprodukcijami.

Celoten festival bo stekel preko spletne platforme mymovies.it, spletne vstopnice za ogled vseh filmov na festivalskem programu pa lahko kupite na spletni strani festivala. Najcenejši paket, s katerim si boste lahko ogledali vse filme ter dobili spletni katalog, stane slabih deset evrov, najdražji pa 199 evrov; ta vključuje prenočitev v hotelu s štirimi zvezdicami v sklopu 33. izvedbe festivala naslednje leto.

V zadnjih letih je ekipa festivala na nedeljo nudila jutranjo malico Cinebrunch, mesta so bila vsako leto zapolnjena. Letos se virusu navkljub tradiciji niso želeli odreči, zaradi česar so si v sodelovanju s kavarno San Marco zamislili malico s filmom na domu. Prigrizek lahko rezervirate do petka na telefonski številki 040 0641724.