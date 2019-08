Začenja se Trieste Summer Rock Festival

S poklonom legendarnemu Franku Zappi s strani ravno tako legendarnega Elia iz skupine Elio e le Storie se bo danes ob 21. uri na gradu sv. Justa začel Trieste Summer Rock Festival, ki sodi v sklop vsestranske tržaške poletne ponudbe Trieste Estate. Festival, na katerem bodo v ospredju rock zvoki, zlasti t.i. progressive rock, bo tako uvedel koncert skupine »Elio e gli Ossi Duri«; skupina Ossi Duri je nastala leta 1993 prav z namenom, da bi ohranila živ spomin na Franka Zappo. Temu projektu se je leta 2004 pridružil Elio, s katerim so v teh letih večkrat skupaj nastopali. Na oder pa bo stopila tudi mlada tržaška skupina Zappovih privržencev The Enema Bandits.

Jutrišnji večer bo posvečen francoski skupini »Rockets«, saj bo tribute skupina Universal Band zapela vse uspešnice originalne »vesoljske« skupine, kot so Galactica, On the Road Again, Future Woman, Electric Delight idr.

V soboto pa bo na vrsti Ian Paice, britanski glasbenik, ki je v svetu rocka znan zlasti kot nekdanji član skupine Deep Purple in ustanovitelj skupine Purple Night. Večer s hard rock zvoki je zagotovljen! Festival se bo zaključil v nedeljo, ko bo nastopil Steve Rothery, kitarist in ustanovitelj skupine Marillion, ki bo ustvaril izvrsten večer z naslovom »Steve Rothery plays Marillion«.

Tržaški rokerski festival obljublja torej štiri večere v znamenju kakovostne glasbe, ki bo dostopna širšim množicam. Petkov in nedeljski koncert sta namreč brezplačna, medtem ko bo danes in v soboto treba odšteti 15 evrov za sedišče in 10 evrov za stojišče.