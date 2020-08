Začenjajo se obnovitvena dela v Burlu

Jutri, 11. avgusta, se začenjajo obnovitvena dela v prostorih prve pomoči in v sobah za hospitalizacijo na urgentni pediatriji v Burlu Garofolu, ki naj bi se zaključila do konca septembra. Zdravstvena direktorica Paola Toscani je dejala, da so bila ta dela v načrtu že pred epidemijo novega koronavirusa, zdaj pa so ta dela neobhodno potrebna za to, da bi prilagodili prostore novim standardom za paciente, ki bi lahko bili okuženi. Obnovitvena dela bodo stala 180 tisoč evrov.

Podpredsednik Furlanije - Julijske krajine Riccardo Riccardi je dejal, da se mora dežela zavzemati za izboljšanje zdravstvenih prostorov, da zadovoljijo potrebe državljanov in zdravstvenih delavcev.

Toscani je še dodala, da prve pomoči ne bodo mogli zapreti, medtem ko potekajo obnovitvena dela, zato bo v tem času verjetno prišlo do kakšnih zamud in nevšečnosti. Ta žrtev pa je potrebna, da bi lahko v prihodnje imeli bolj moderno prvo pomoč, je dejala.