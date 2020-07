Začenjajo se sesljanski večeri in noči

Po dolgem obdobju premora se ob pravilih za omejevanje širjenja novega koronavirusa v Sesljanski zaliv vračajo nočne zabave, ki so za tržaško mladino postale prava poletna stalnica. Drevi bo tako v klubu Cantera na sporedu prva zabava, organizatorji pa imajo težavam navkljub za prihodnje mesece še veliko načrtov, o katerih so spregovorili na petkovi tiskovni konferenci.

»Zaradi oteženih okoliščin za delo je situacija izredno nepredvidljiva. Ekipa, ki upravlja nočne lokale v Sesljanskem zalivu, je izredno napeta, vzdušje pa nekoliko tesnobno, zaradi česar se bojimo, da bi napetost občutili tudi naši obiskovalci, ki k nam pridejo, da bi se zabavali in sprostili,« je priznal Sergio Fari, direktor podjetja Servizio ricreativo Sistiana, ki upravlja plaže, klube in restavracije v zalivu.

Fari je namreč do vladnih in deželnih ukrepov, ki omejujejo zbiranje ljudi z namenom preprečitve širjenja okužb, dokaj kritičen: »Popoln nesmisel je, da se v avtobusih in na javnih mestih gnetejo množice ljudi, pri čemer sploh ni zagotovljena varnostna razdalja, obisk zasebnih lokalov, trgovin, kopališč in nočnih klubov pa je močno omejen, pri čemer izvajajo policijske sile poostren nadzor in sankcionirajo vsako še tako majhno kršitev pravil, ki so že sama po sebi precej dvoumna in nejasna, zaradi česar dopuščajo več možnih interpretacij.«

Lastnik Cantere je kritiko namenil tudi tistemu delu populacije, ki se huduje nad odprtjem nočnih klubov, češ da predstavljajo veliko nevarnost okužbe. Na ta način še dodatno oškodujejo gostince, ki se že tako vsakodnevno borijo za golo preživetje in obstoj svojega lokala ter kogar bi se želel vsaj za nekaj ur sprostiti in pozabiti na težave.