Zadnja razstava v galeriji Cartesius

Teklo je leto 1971, ko je Bruno Ponte s sinom Valentinom odprl umetnostno galerijo Cartesius. Z razstavo Lojzeta Spacala, ki je takrat s svojimi deli bil poznan že po celi Evropi, vse do Združenih držav Amerike, in bil dvakrat gost bienale v Benetkah, se je začela pestra zgodba enega izmed najbolj pomembnih hramov likovne umetnosti na Tržaškem, ki po petdesetih letih zapira svoja vrata.

»Moj oče je bil slikar in tiskar. Iz strasti do umetnosti se je odločil, da odpre galerijo in ob njej tiskarno, v kateri sva od prvega dne skupaj delala in ustvarjala,« je za Primorski dnevnik povedal Valentino Ponte. Na Tržaškem je galerija Cartesius odigrala ključno vlogo pri razvoju in širjenju likovne umetnosti. V njej so razstavljali domačini, slikarji iz Furlanije - Julijske krajine, cele Italije, iz držav bivše Jugoslavije in Evrope. »Vsaka razstava je bilo doživetje zase. Spominjam se, ko smo skrbeli za poletne skupinske razstave tržaškega muzeja Revoltella: tudi takrat je izbira padla na Spacala. Posebno doživetje pa so bila likovna srečanja, ki smo jih organizirali v okviru Barcolane. Razstave na temo morja si je v letih ‘90 ogledal tudi monaški knez,« se je zasanjano spomnil Ponte, ki še danes, ko je pravkar dopolnil 70 let, ob vsaki razstavi doživlja nove občutke.

Sklepno razstavo odpirajo v soboto ob 17. uri. Na ogled bodo Spacalova dela iz štiridesetih in petdesetih let preteklega stoletja, nekakšen uvod v celoten umetniški program, ki ga je kasneje razvil tržaški umetnik. Razstava bo tako sklenila pol stoletja slikarske in tiskarske zgodbe galerije Cartesius.