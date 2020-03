Zadnje dejanje v več kot stoletni zgodovini obrata

Danes je v več kot sto let trajajoči zgodovini škedenjske železarne poseben dan: napočil je namreč čas začetka postopka ustavitve delovanja obrata, točneje ugašanja plavža in koksarne, ki ga tudi trenutna pandemija koronavirusa očitno ne bo ustavila. Vest je potrdil deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, kmalu zatem pa še deželna agencija za okolje Arpa, ki je na svoji spletni strani www.arpa.fvg.it uredila tudi poseben razdelek, preko katerega bo mogoče imeti dostop do informacij in podatkov, pa tudi do fotografij in video posnetkov.

Šlo bo za postopek, ki bo na podlagi časovnice, ki jo je posredoval lastnik oz. družba Arvedi, trajal približno tri tedne in bi se moral zaključiti sredi aprila, zadeval pa bo koksarno, plavž, elektrarno in

stroj za litje ter obrat za proizvajanje pare. Glavne obrate bodo ustavili oziroma ugasnili že v prvih dneh, sledilo bo njihovo zavarovanje. V teku postopka ne predvidevajo vpliva na okolje: morda bodo ljudje opazili prižig nadomestnih luči ali zaznali hrup zaradi odprtja t.i. Bledeerjevih ventilov, a to le sočasno z jutrišnjo izpraznitvijo zadnjih peči v koksarni in z ustavitvijo plavža, ki je predvidena za 4. april.

Drugače bo agencija Arpa na svoji spletni strani www.arpa.fvg.it do konca postopka v posebnem razdelku objavljala podatke: šlo bo za podatke meritev stopnje prisotnosti prašnih delcev (PM10) in benzena v zraku, ki jih bodo vsako uro posredovale merilne naprave znotraj železarne in v njeni okolici, dalje za podatke o dnevnih meritvah stopnje zvočnega onesnaževanja podnevi in ponoči, fotografije in video posnetke glavnih faz postopka ustavljanja obrata ter za posodobljene vesti. Pri agenciji Arpa poudarjajo, da bodo podatke objavljali z izključnim ciljem dokumentirati in ocenjevati morebiten vpliv na okolje, ne bo pa jih mogoče uporabiti v okviru določil o kakovosti zraka, piše v sporočilu.

Kot omenjeno, je novico o začetku ustavljanja škedenjske železarne potrdil tudi deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro. To bo po njegovem mnenju omogočilo izboljšanje okoljskih in zdravstvenih razmer, hkrati pa se bodo okrepile druge industrijske dejavnosti, kot so delovanje elektrarne na naravni plin, vroče cinkanje, barvanje, proizvodna linija ponovnega razbeljenja ter dokončen razvoj pristaniških in logističnih dejavnosti. Z današnjim začetkom postopka ugašanja koksarne pa se tudi začenjajo opažati rezultati dela, ki se je začelo 28. marca lani, ko je prišlo do prvega srečanja z lastnikom železarne Giovannijem Arvedijem, opozarja še Scoccimarro.