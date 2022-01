Zadnje slovo Liliane Resinovich

Liliana Resinovich, 63-letna Tržačanka, ki je neznano kam izginila 14. decembra, tri tedne kasneje pa so njeno truplo našli v zaraščenem predelu svetoivanskega parka, se je poslovila ob snemanju video kamer in klikanju fotografskih aparatov. Zadnje slovo na pokopališču pri Sv. Ani bi danes dopoldne moralo potekati v ožjem družinskem krogu, a zaradi medijskega interesa, ki ga je primer Resinovich vzbudil v preteklih tednih, se je pogreb spremenil v medijski cirkus, ki so ga ustvarili zlasti poročevalci velikih televizijskih hiš. Novinarjev in snemalcev je bilo približno toliko kot Lilianinih prijateljev in svojcev. Na eni in na drugi strani je bilo okoli 30 ljudi.