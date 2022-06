Zadnji predstavniki ustvarjalne generacije

Na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana pada zastor nad šest let dolgo dogodivščino. Včeraj se je zadnjih pet mladih, ki so sklenili štiriletni poklicni tečaj grafike in dizajna (GriD), spopadlo z zaključnim izpitom. Če na zadnji preizkušnji kljub tremi, napetosti in vsemu, kar spada zraven, naposled prevladata zlasti navdušenje in veselje, je tokrat nekoliko drugače. Gre namreč za konec zgodbe, ki se je začela v šolskem letu 2016/17, ko se je na to smer vpisalo osemnajst dijakov. Naziv grafičnega operaterja je od tedaj po tretjem letniku pridobilo 38 dijakov. Danes, ko bo na vrsti drugi del izpita, bo znano še število tistih, ki se bodo po dodatnem četrtem letniku prelevili v grafične tehnike.

Če je rahla otožnost neizbežna, pa obenem prevladuje tudi prepričanje, da bi to poglavje spet ponovili, če bi lahko skočili nazaj v čas. Ko je Dežela FJK z izrednim razpisom višjim srednjim šolam ponudila možnost izvajanja dopolnilnih tečajev poklicnega izobraževanja, so se na zavodu Stefan odločili, da izkoristijo priložnost in stopijo na povsem novo pot, je spomnil ravnatelj Primož Strani. »Ustvarili smo generacijo grafikov, po katerih vlada veliko povpraševanje. Marsikdo izmed njih se že uveljavlja na tem področju, nekateri sodelujejo tudi z našimi društvi. Vedeli pa smo, da ne bo večno. Dolgoročno bi bilo težko vzdržno, z upravnega vidika je zelo zahtevno. Deželni poklicni profili oziroma deželni program in ministrstvo za izobraževanje, pod katerim delujemo, nista usklajena. Delovati je bilo treba vzporedno, za to pa nismo prejemali dodatnih finančnih sredstev. Na drugi strani bi se bo dvajsetih ali tridesetih letih tržišče zapolnilo, naš prostor spet ne potrebuje toliko grafikov,« je opisal Strani. Vpise so zato sprejemali le do šolskega leta 2019-2020.