Včeraj malo pred poldnevom je na Trgu Tommaseo zagorel avtomobil seat. Voznik ga je uspel pravočasno zapustiti in parkirati ob pločniku. Požar so v glavnem pogasili z gasilno napravo, nakar so prispeli gasilci, ki so avtomobil še dodatno zavarovali in ohladili motor. Na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je precejšnja. Vzroke požara še preiskujejo.