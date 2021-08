Gasilci so pozno sinoči ob 23.45 posredovali na rebri Scala Santa nad Rojanom v stavbi s hišno številko 111, kjer je na pokritem parkirnem mestu zagorel avtomobil. Ogenj je zajel tudi del nadstreška in pročelja stavbe. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastala pa je precejšnja gmotna škoda. Gasilci so zavarovali območje in so odpravili posledice požara ter preiskujejo njegove vzroke. Na kraju so bili tudi reševalci službe 118 in policisti. Posredovanje se je zaključilo ob 1.30.