Ponoči ob 4.30 je zagorel bankomat poštnega urada v Ul. Mauroner. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so ogenj pogasili. Poškodovan je bil le zunanji del bankomata, medtem ko ogenj ni zajel bankovcev v njegovi notranjosti. Na kraj so prihiteli tudi policisti, ki preiskujejo vzroke požara. Za zdaj še ni znano, ali je šlo za požar, ki naj bi ga povzročil kratek stik ali pa za poskus kraje.