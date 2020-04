Navsezgodaj zjutraj, ob 4.26, so gasilske sirene zatulile pri Sv. Jakobu, kjer je pri hišni številki 48 na Ul. San Marco zagorel skuter, parkiran na ulici. Na kraj je z gasilskim vozilom prišla ekipa s pokrajinskega poveljstva in kaj kmalu ukrotila plamene, ki so sicer oplazili tudi avtomobil, ki je bil parkiran v bližini skuterja. Posredovali so tudi karabinjerji. Vzrok požara še preiskujejo.