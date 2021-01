Gasilci iz Trsta in Milj so malo po 5. uri zjutraj posredovali v Ul. Pietraferrata, kjer je zagorel kup odpadkov v skladišču podjetja, ki se ukvarja z njihovo predelavo. Požar so pogasili in so zavarovali območje. Intervencija se je zaključila malo pred 8. uro. V požaru ni bilo poškodovanih.