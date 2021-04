Zagorelo je na balkonu

Tržaški gasilci so danes okrog 18.40 odhiteli do stanovanjske hiše na Ul. Giulia, kjer so stanovalci opazili dim, ki se je valil z enega izmed balkonov. Z lestvijo so se povzpeli do balkona v tretjem nadstropju, kjer je zagorelo, in pogasili ognjene zublje. Čeprav je sprva kazalo, da je gorelo v stanovanju, k sreči ni bilo tako, saj so se vnele le smeti, ki so bile na balkonu. V dogodku ni bilo poškodovanih, gasilci so ogenj pogasili, vzroke manjšega požara pa še preverjajo. Na kraju je bilo tudi zdravstveno osebje in lokalni policisti.