Zagorelo med Colom in Opčinami, plameni pod nadzorom

Okrog 14.30 je zagorelo med Colom in Opčinami. Požar se je vnel ob cesti in se širi na grmičevje in travnike. Na kraju so gasilci in prostovoljci civilne zaščite ter gozdna policija. V Repnu močno diši po dimu.

Kot je za Primorski dnevnik potrdila županja Tanja Kosmina, so se vnela tri žarišča: pri mlekarni na Colu, pri maloobmejnem prehodu in pri Prčedolu. »Pri delu so gasilci, pripadniki civilne zaščite z dvema voziloma in tudi policisti,« je povedala prva občanka, ki dogajanje spremlja na terenu. »Intervenirali so hitro, okrog 14.30, in situacija je k sreči pod nadzorom,« je še dodala.