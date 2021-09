Gasilci so okrog 10. ure posredovali v Ul. Silvio Negri 25, na Kolonkovcu, kjer je zagorelo v pritličnem stanovanju podjetja za neprofitne gradnje Ater. Pet oseb so zaradi zastrupitve ob vdihavanju dima reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico, od teh dve v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.. Gasilci so evakuirali stavbo. Na kraju je bilo skupno petnajst gasilcev dveh enot z dvema voziloma, reševalci službe 118, policisti ter osebje podjetja Ater in družbe AcegasApsAmga.