Gasilci so včeraj popoldne pogasili požar, ki se je vnel na območju nogometnega igrišča Giorgio Ferrini na Pončani. Ogenj se je okrog 17.30 razširil v prostorih, namenjenih slačilnicam igrišča, ki se nahaja na Trgu delle Puglie, zagorele so smeti. Na srečo ni bilo poškodovanih in tudi posledice požara so omejene. Na kraju so bili tudi policisti.