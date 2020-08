Včerajšnji večer v Ul. Antoni pri Sv. Ivanu je prekinil požar, ki se je vnel v kleti enega od tamkajšnjih stanovanjskih poslopij. Na prizorišče so prihiteli tržaški gasilci, ki so s pomočjo avtocisterne kaj kmalu ukrotili ogenj. Zaradi velike količine dima so iz gorečega poslopja evakuirali pet družin. Na prizorišče so prišli tudi reševalci službe 118, nihče pa na sreči ni bil poškodovan. Okrog 23. ure so se družine tako lahko že vrnile na svoje domove.