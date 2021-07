Danes popoldne se je na območju Vejne nasproti kampa Pian del Grisa vnel dokaj obsežen požar. Po podatkih openskih gasilcev je zagorelo kakih 2000 kvadratnih metrov travnika. Iz še nepojasnjenih vzrokov se je vnela suha trava, ogenj pa se je nevarno približeval bližnjemu gozdu. Gasilci z Opčin so na kraj prihiteli s štirimi vozili. Z ognjenimi zublji so se borili dobre tri ure. Pogorišče so nato nadzorovali prostovoljci civilne zaščite, ki so odpravili posledice požara.