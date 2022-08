Ob požaru, ki se je zgodaj zjutraj v Devinu vnel na območju za supermarketom Conad in ki je trenutno pod nadzorom, je okrog 9. ure zagorelo tudi ob Rilkejevi poti. Oba požara sta, kot kaže skoraj pogašena. V teku je bonifikacija požarišč. Pristojne oblasti so zaprle za promet državno cesto št. 14. Promet iz smeri Tržiča proti Trstu preusmerjajo na avtocesto A4. Državno cesto št. 14. so okrog 11. ure odprli v smeri Tržiča. Avtocestni izvoz pri Devinu pa so že malo po 8. uri zaprli.