Danes okrog 5.30 je zagorelo v stanovanjskem dvojčku v Vižovljah. Na prizorišče so takoj pridrveli openski gasilci tržaškega poveljstva, ki so požar pogasili. Ognjeni zublji so se začeli širiti v spalni sobi, najbrž zaradi sveče s citronko, ki se jih uporablja za odganjanje komarjev in mrčesa, čeprav okoliščine preiskujejo tudi policisti. Zaradi vdihanega plina so štiri ljudi, med katerim tudi mladoletnika, prepeljali v bolnišnico na Katinaro.